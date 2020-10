Merkel Virologe Michael Meyer-Hermann finanziert von Gates – Impfstoff ohne Nadel?

Beim gestrigen „Gipfeltreffen“ im Kanzleramt war ein noch nicht so bekannter Virologe am Start.

Michael Meyer-Hermann – Leiter am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung – fordert striktere Maßnahmen. Das Helmholtz-Zentrum wird mit über 10 Mio. Dollar von der Gates-Stiftung finanziert und arbeitet seit über einem Jahrzehnt eng mit der Stiftung zusammen. U.a. an einem Forschungsprojekt, was eine Impfung ohne Spritze möglich machen soll.