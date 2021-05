Merkel verkündigt: „Nach der Pandemie, ist vor der Pandemie“

Bundeskanzlerin Angela Merkel gehörte am Montag zu den Staats- und Regierungschefs, die sich für eine Stärkung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der weltweiten Pandemievorsorge und -abwehr einsetzten. Dies erfolgte, als die UN-Gesundheitsorganisation ihre jährliche Versammlung mit einem Resolutionsentwurf eröffnete, der Fehltritte bei der Reaktion auf COVID-19 anerkennt. Der weitreichende Vorschlag würde darauf abzielen, die Reaktion auf eine Pandemie zu verstärken, die Finanzierung der WHO zu stabilisieren und einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung zu gewährleisten – auch zu Impfstoffen, Tests und Behandlungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung