Merkel, so sieht Beliebtheit aus: Armee und Marine feiern Donald Trump

Die Meinungsinstitute verkünden stets die Beliebtheit der Dauerkanzlerin, allerdings scheinen die Ergebnisse der Umfragen irgendwie an die Propagandameldungen der „Aktuellen Kamera“ in der ehemaligen DDR zu erinnern, wo die hohe Zufriedenheit mit Honecker und dem Politbüro permanent verkündet wurde.

Wie Beliebtheit in der Realität aussieht, zeigt der Besuch von US-Präsident Donald Trump am Samstagnachmittag in Westpoint, als er das Fußballfeld beim Army-Navy-Spiel betrat:

Army/Navy erupts in USA chant as President Trump steps on the football field. Incredible. pic.twitter.com/7UuUXlCRcJ — Kambree (@KamVTV) December 12, 2020