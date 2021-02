Merkel kündigt Repressalien für Impfverweigerer an

„Wer das nicht möchte, kann bestimmte Dinge nicht machen.“

Vor wenigen Minuten hat Angela Merkel in einem Interview in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“ über die Corona-Impflicht gesprochen und dabei Folgendes gesagt: „Wenn wir später sehr vielen Menschen ein Angebot zum Impfen gemacht haben und dann sagen manche Menschen, ich möchte nicht geimpft werden, dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht bestimmte Dinge nicht machen.“

Die Frau muss vor Gericht! Es ist einfach nur noch ein unglaublicher Wahnsinn! Sie stellt die Impfung vor unsere Grundrechte.

