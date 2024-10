Menden: Asylbewerber haben keinen Internetzugang – Kritiker finden das „unmenschlich“

In Menden regt sich Kritik am fehlenden Internetzugang für Asylbewerber, die in Wohncontainern untergebracht sind. Wie zuerst der WDR berichtete, haben dort 70 Asylbewerber keinen Zugang zum Internet, weil die Container ohne entsprechende Leitungen gebaut wurden. Kritiker bezeichnen dies als unmenschlich.

Sejeh möchte regelmäßig wissen, wie es seiner Familie in Syrien geht, doch ohne Internetverbindung ist das schwierig. „Ich will wissen, wie es ihnen geht", betont er gegenüber dem WDR.

