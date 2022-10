Meloni will Migrantenboote stoppen

Die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich in ihrer ersten Rede in ihrem neuen Amt vor dem Parlament in Rom zu Europa bekannt. „Italien ist voll und ganz Teil Europas und der westlichen Welt“, sagte die Vorsitzende der ultrarechten Partei Fratelli d‘Italia (FDI).

Zur Flüchtlingssituation auf dem Mittelmeer sagte Meloni, sie wolle mit ihrer Regierung die Ankünfte von Bootsmigranten verhindern. „Diese Regierung will einen bis heute kaum beschrittenen Weg gehen: die illegalen Abreisen stoppen und endlich den illegalen Menschenhandel im Mittelmeer zerbrechen“, sagte sie.

„Wenn ihr nicht wollt, dass ich von Schiffsblockaden spreche, sage ich es eben so“, so Meloni weiter. Sie fuhr fort, dass ihre Regierung in Abstimmung mit den Behörden der nordafrikanischen Länder in den „Hotspot-Gebieten“ Zentren einrichten wolle, in denen internationale Organisationen prüften, ob die Menschen ein Recht auf Asyl hätten. „Wir wollen nicht das Asylrecht für diejenigen zur Diskussion stellen, die vor Hinrichtungen fliehen“, sagte Meloni in ihrer mehr als einstündigen Rede. Man wolle lediglich verhindern, dass Schleuser entscheiden, wer nach Italien kommen dürfe.

Mehr auf Welt.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Warten wir mal ab, bis die nächsten Migrantendampfer vor der italienischen Küste auftauchen und mit herzerwärmenden Mitleidsgeschichten einen sicheren Hafen fordern. Matteo Salvini hat es in seiner Amtszeit als Innenminister von Italien bereits versucht, die Migrantenboote nicht anlanden zu lassen und scheiterte u.a. durch Gerichtsurteile.

5 8 Bewertungen Artikel Bewertung