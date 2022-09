„Meloni spricht aus, wofür es sich zu kämpfen lohnt“ / Eva Vlaardingerbroek bei „Achtung, Reichelt!“

Neu bei „Achtung, Reichelt!“: Die Fragen der Woche mit Eva Vlaardingerbroek! Eva ist eine der scharfsinnigsten Beobachterinnen der europäischen Politik, sie analysiert furchtlos, was schief läuft auf der Welt. Und sie hat besonders ein Auge auf Deutschland gerichtet: Die Niederländerin ist die unbequemste und ehrlichste Nachbarin, die sich unsere Bundesregierung nur vorstellen kann.

Die Themen in der Premieren-Folge: Wie ernst ist die Lage an unseren Grenzen? Kommt da eine Flüchtlingswelle auf uns zu, die 2015 in den Schatten stellt? Hält Europa das aus? Und: Wie gefährlich ist Italiens Wahlsiegerin Giorgia Meloni wirklich und vor allen Dingen für wen eigentlich? Und warum teilen so viele Menschen auf der Welt ihre große Rede?

