Meldung aus dem Elfenbeinturm: Baerbock zeigt sich bewegt vom Rücktritt von Spiegel

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich bewegt vom Rücktritt von Spiegel gezeigt. „Anne Spiegel ist durch eine extrem harte, persönlich unglaublich schwere Zeit gegangen“, sagte die Grünen-Politikerin am Montagnachmittag am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg. „Mit dem heutigen Tag ist für sie nicht nur politisch, sondern auch persönlich ein Weg beschritten worden, der glaube ich deutlich macht, wie brutal Politik sein kann.“

„Das ist eine Mahnung für uns alle in der Politik“, sagte Baerbock mit Blick auch auf die Pressekonferenz, mit der Spiegel noch am Sonntag versucht hatte, einen Rücktritt abzuwenden.

„Ich habe größten Respekt vor ihrer heutigen Entscheidung und möchte deutlich sagen: Die Bundesregierung, wir als Kabinett, verlieren eine unglaublich tolle Familienministerin, die mit Leidenschaft für Familien, für Kinder, für Frauen in diesem Land brennt und die vor allen Dingen eines der größten Reformprojekte dieser Koalition auf den Weg gebracht hat: die Kindergrundsicherung.“

Quelle: Focus Online

Politikstube: Man weiss nicht genau, ob man lachen oder weinen soll, aber diese Verblendung ist wirklich surreal. Anne Spiegel ist nicht über die brutale Politik gestolpert, sondern wegen ihrer Verfehlungen und Unwahrheiten, erst scheibchenweise kam die Wahrheit ans Licht und die vier Kinder nebst kranken Mann dienten obendrein noch als Ausrede für die Belastung.

