Melbourne 2021: Szenen wie aus einem dystopischen Horror-Film

Ein weiteres gewalttätiges Wochenende in Melbourne. Über 100 Demonstranten versammelten sich gestern zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen und für Freiheit im Royal Botanical Garden in Richtung Gedenkstätte. Die Szenen, die sich abspielten, erinnern irgendwie an einem dystopischen Horror-Film.

