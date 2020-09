Meinungsfreiheit: Kritische Polizisten Michael Fritsch und Bernd Bayerlein im Interview

Polizisten unterliegen ebenso wie andere Beamte einer besonderen Treuepflicht gegenüber ihrem Dienstherren, also dem Staat. Deshalb müssen sie sogar notwendige Einschränkungen ihrer Grundrechte hinnehmen, wie z. B. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit im Einsatz. Doch inwieweit ist die Meinungsfreiheit davon betroffen? Die Epoch Times interviewte auf der Querdenken-Demonstration am 29. August 2020 die Polizeibeamten Michael Fritsch und Bernd Bayerlein, die bereits auf vorherigen Demonstrationen ihre kritische Meinung zu den Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie öffentlich äußerten. Herr Bayerlein wurde infolgedessen an einen anderen Dienstort versetzt. Herr Fritsch wurde vom Dienst suspendiert und seine Wohnung durchsucht. Gegen beide läuft ein Disziplinarverfahren.

5 1 Bewertung Artikel Bewertung