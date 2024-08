Mehrheit fühlt sich in Sachen Corona von der Regierung bewusst getäuscht

Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das ist jeweils eine Frage der persönlichen Einstellung. Genauso ist es mit der Einschätzung der Ergebnisse einer Insa-Umfrage, die ich exklusiv für Sie in Auftrag gegeben habe. Nach all den Enthüllungen der vergangenen Wochen und Monate, die zeigten, wie massiv Politik und Behörden die Bürger in der Corona-Zeit belogen und getäuscht haben, wollte ich wissen, wie viel Prozent der Bürger sich dieser Täuschung inzwischen bewusst sind. Und bei wie vielen Prozent das Verschweigen der Skandale und die Propaganda in vielen großen Medien weiterhin verfangen. Weiterlesen auf Reitschuster.de

