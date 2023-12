Mehrheit findet WDR voll gut – Quelle: WDR

„Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast.“ Das ist zwar nicht von Churchill, wie immer behauptet wird, ist aber dennoch ein guter Spruch. Das dachte man sich auch beim WDR, als man zum wiederholten Mal eine Studie zur Glaubwürdigkeit der Medien bei den Statistikern von Infratest Dimap in Auftrag gab. Doch als selbst diese Umfrage nicht die eindeutig gewünschten Resultate lieferte, deutete der WDR sie in seiner Zusammenfassung einfach positiv zum Vertrauensbeweis der Deutschen an die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten um, auch wenn eher das Gegenteil der Fall ist. Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

