Mehrheit der Unternehmer in Südthüringen für AfD-Regierungsbeteiligung

Nach einer aktuellen, nicht repräsentativen Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen befürworten 60 Prozent der Unternehmer in der Region eine Beteiligung der AfD an der nächsten Landesregierung. Laut der Umfrage, an der 1.321 der insgesamt rund 26.000 IHK-Mitglieder teilnahmen, wünscht sich fast die Hälfte (48 Prozent) der Befragten ein Ende der Brandmauer zwischen CDU und AfD und favorisiert eine Koalition der beiden Parteien. Weitere knapp zwölf Prozent geben an, dass sie kein Vertrauen mehr in die etablierten Parteien haben und eine Koalition aus AfD und BSW unterstützen würden. Nur 23,5 Prozent der Unternehmer bevorzugen das derzeit diskutierte Modell einer Koalition aus CDU, BSW und SPD. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

