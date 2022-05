„Mehrfachst geimpft“: Covid-kranker Grönemeyer versteht die Welt nicht mehr

Herbert Grönemeyer, der gestern bekanntgab, er habe sich „mehrfachst“ gegen das Corona-Virus impfen lassen, muß seine komplette Tournee „20 Jahre Mensch“ absagen. Er sei so schwer an Covid-19 erkrankt, daß er nicht auftreten könne. Zuletzt hatte er Kritik an den Impfungen noch als „fatal“ bezeichnet.

In einem handschriftlichen Brief schreibt der Sänger nun an seine Fans: „Wir haben uns im Vorfeld der Tour isoliert, sind alle mehrfachst geimpft, wurden dauergetestet.“ Trotzdem habe es „ausgerechnet jetzt uns doch getroffen, herbe, und wir können nur zuwarten“. Das sei „sehr bitter“. Es klingt, als verstehe Grönemeyer die Welt nicht mehr.

„Das Virus zeigt sich“, so der 66jährige, „von seiner zähen Seite, es zehrt und zerrt.“

