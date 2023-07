Dass die Freibad-Maßnahmen nicht mehr als ein schlechter Witz sind, zeigt ein tragischer Vorfall am Berliner Schlachtensee. Hier wurden am Montag gleich mehrere Frauen von „Jugendlichen“ belästigt und vergewaltigt. Die Frage ist, was noch alles passieren muss, bis die Politik handelt – und zwar so, dass es auch nachhaltig etwas bewirkt. Miró Wolsfeld

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung