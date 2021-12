Mehrere Amazon-Mitarbeiter sterben, nachdem Unternehmen Krankschreibung verweigerte

Laut Berichten einer Aktivistenorganisation, die sich für Arbeiterrechte einsetzt, sind allein in einem einzigen Amazon-Lagerhaus in diesem Jahr sechs Mitarbeiter gestorben. Den Beschäftigten sei nach dem jüngsten Vorfall gesagt worden, sie sollten nicht darüber reden und stattdessen weiterarbeiten.

Zwei Amazon-Angestellte sind laut Berichten im vergangenen Monat innerhalb weniger Stunden in einem Lagerhaus des Unternehmens in Bessemer, Alabama, gestorben, nachdem die Verantwortlichen des Unternehmens ihnen eine Krankschreibung verweigert hatten, wie die Arbeitnehmerrechtsorganisation More Perfect Union behauptet.

Die beiden Arbeiter starben angeblich am 28. und 29. November in einem Abstand von nur wenigen Stunden. Einer in der Einrichtung verstarb am Arbeitsplatz und der andere, nachdem er medizinisch versorgt worden war.

Politikstube: Tod ausgelöst durch Stress, Arbeitsbedingungen oder Folge einer Impfung?

