Wenige Zitate hört man in deutschen Medien von EU-Vertretern zu wichtigen Themen wie Migration oder Asyl. Warum das so ist, wird unmittelbar klar, wenn man sich Ausschusssitzungen oder Konferenzen der EU anschaut. Die Aussagen sind derart realitätsfremd, dass sie keinem Bürger mehr vermittelbar sind. Dummerweise wird so aber Politik gemacht!

