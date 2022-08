Mehr als eine halbe Million Ukraine-Flüchtlinge beziehen Sozialhilfe

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat im August „nach vorläufigen und nicht hochgerechneten Angaben 546.000 ukrainische Staatsangehörige in der Grundsicherung für Arbeitsuchende gezählt“. Dies schreibt die Behörde in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zur Ukraine-Flucht. Unter ihnen seien „355.000 Menschen im erwerbsfähigen Alter (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) und 191.000 nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (in der Regel Kinder)“.

Vor Kriegsbeginn am 24. Februar lebten erst 17.000 Ukrainer mit Grundsicherung in Deutschland. Seit dem Krieg hat deren Zahl also um 529.000 zugenommen. Die BA geht davon aus, dass bei diesen Zahlen davon ausgegangen werden müsse, dass auch im August „noch nicht alle Geflüchteten (aus der Ukraine, d. Red.) von den Jobcentern erfasst worden waren“.

