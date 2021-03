Mega-Lockdown: Merkel sperrt uns bis 18. April weg

Das Kanzleramt will den Corona-Lockdown angesichts der stark steigenden Zahl an Neuinfektionen bis zum 18. April verlängern. Das geht aus einem Entwurf für die Bund-Länder-Runde hervor, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Zugleich werde demnach gefordert, dass die vereinbarte „Notbremse“ bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 „konsequent umgesetzt werden soll“. Dann soll es nicht nur keine weiteren Öffnungsschritte, sondern zusätzliche Maßnahmen geben, um die Zahl der Neuinfektionen wieder zu senken. Bund und Länder sollen nach Vorstellungen des Kanzleramts zudem weiter von „nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland und auch ins Ausland“ abraten, auch an Ostern.

Wer kürzlich noch warnte, der Lockdown würde verlängert und verschärft werden, der wurde mal wieder als Verschwörungstheoretiker beschimpft. Was soll man dazu noch sagen?

