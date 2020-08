Wir vergeben zum ersten Mal einen Preis für den medialen Unsinn der Woche. Der Andrang der Kandidaten war groß, die Auswahl schwierig, das Material, das zu sichten war, immens. Aber die Jury hat durchgehalten, allen Brechreizen und allergischen Reaktionen zum Trotz – And the winner is …..

