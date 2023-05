Medienerziehung: Nancy Faeser klärt auf, wie wir uns richtig informieren

Von Nancy Faeser sind wir ja allerhand seltsame Äußerungen gewöhnt. Meist wittert sie Gefahr, wo keine ist, und übersieht dafür an anderer Stelle islamistische Elefanten im Raum. Auch trachtet sie gern danach, unsere Freiheit einzuschränken, und möchte daher schon einmal unseren Telefonaten lauschen.

Daher erstaunt ihr neuester Wunsch nach mehr gesellschaftlichem Diskurs; fast wird man misstrauisch: Ist das etwa ein Honigtopf, damit wir ihr freiwillig unsere “undemokratischen” Geheimnisse verraten? Die Innenministerin als “Good Cop” und “Bad Cop” in einer Person? Das ist ganz schön raffiniert. Und so fällt sie auch gleich in ihr altes Muster zurück und sorgt sich um Bürger, welche keine “klassischen” Zeitungen mehr lesen oder dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Rücken kehren – und das, obwohl bekanntlich ja nur dort qualitativ hochwertige Informationen zu finden sind, während das Internet und die alternativen Medien ihre Nutzer in einem Gefängnis aus Falschmeldungen, Hass und Verschwörungstheorien einkerkern, aus dem man ohne Nachhilfe des Innenministeriums nicht mehr hinausfindet.

