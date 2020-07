Meckenbeuren: Deutscher (33) stirbt nach Messerattacke – Syrer (26) festgenommen

Im Rahmen eines Streits wurde am frühen Mittwochmorgen gegen 00.30 Uhr ein 33-jähriger Mann in einer Unterkunft für Anschlussunterbringungen der Gemeinde Meckenbeuren durch mehrere Messerstiche so schwer verletzt, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte noch am Tatort verstarb.

Ein 26-jähriger syrischer Tatverdächtiger flüchtete zunächst. Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die von einem Polizeihubschrauber unterstützt wurden. Durch die Hubschrauberbesatzung konnte der mutmaßliche Täter schließlich zusammen mit einer Begleitperson gegen 3 Uhr in einem Gebüsch am Schussenufer festgestellt werden. Beide wurden daraufhin von Polizeikräften vorläufig festgenommen.

Zur Klärung des genauen Tatablaufs, der Hintergründe des vorangegangenen Streits zwischen dem Deutschen und dem Syrer und der möglichen Beteiligung anderer an der Auseinandersetzung hat die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.