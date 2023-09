Maximal ein Raum pro Person: Berlin will Mieter einpferchen

Infolge politischer Fehlentscheidungen und Pannen können sich Normalbürger in der deutschen Hauptstadt eine Wohnung in halbwegs würdevoller Größe kaum mehr leisten. Anstatt für mehr Wohnraum zu sorgen, will der CDU-geführte Senat den Einwohnern der Stadt auch noch verbieten, mehr als einen Raum pro Person anzumieten.

Man forderte zuletzt die weitere Aufnahme von Afghanen. Und das, obwohl es neue Wohnungen schon länger nur mehr für Asylwerber und andere Migranten gibt.

Nun kam der regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) auf eine neue planwirtschaftliche Wohnungsidee. Weiterlesen auf Status.at

3.7 3 Bewertungen Artikel Bewertung