MAX OTTE zu Regierung, Merkel, Laschet, CDU & WerteUnion

Ich habe in Köln Prof. Dr. Max Otte zu aktuellen Politikthemen interviewt. Wir haben uns darauf konzentriert, die Ereignisse der vergangenen Woche und deren Folgen zu bewerten: Kanzlerkandidaturen, neues Infektionsschutzgesetz, Merkel, Repression, Laschet, Baerbock und die WerteUnion in der CDU. Das Gespräch wurde am 22. April geführt.

Hier ein paar „O-Töne“ aus dem Interview:

+++ Das Infektionsschutzgesetz ist Horror +++

+++ Das Regierungshandeln hängt nicht ab von der Schwere der Epidemie, sondern von Inzidenzen, die sich „gestalten lassen“ +++

+++ Ich habe immer gesagt, wir haben semi-totalitäre Zustände, jetzt haben wir drei Viertel +++ +++ Wir gehen in eine ganz, ganz düstere Epoche rein +++

+++ Laschet ist rheinischer Kapitalist, ich rechne ihm aber nicht die Energie zu, die ich Merkel zugerechnet habe +++

+++ Baerbock wird von der globalistischen Elite eingenordet +++

+++ Merkel hat die CDU entkernt, entseelt und auf sich ausgerichtet, ganz fürchterlich +++ +++ Wahrscheinlich wird die Partei (CDU) massiv abstürzen, aber es bleibt was übrig, diese Partei wird gebraucht +++

+++ Warum er in der CDU bleibt: Es muss Leute geben, die dann, wenn das merkelsche Zerstörungswerk fast vollendet ist – etwas wird ja übrigbleiben – gebraucht werden, wenn wir eine Politikwende haben wollen +++

