MAX OTTE: „Wir sind genug, wir halten durch!“

Max Otte hielt diese Rede auf der Grundrechte-Demo von Querdenken 241 am 24. April in Aachen zum Thema „Der Große Reset“. Eingerahmt zwischen Postern mit der Aufschrift „Wo ist Deine rote Linie?“ und „Freiheit kennt keine Angst“, sprach der Ökonom, Bestsellerautor und Aktivist darüber, wie wir in Anbetracht von wachsender Repression und zunehmendem Totalitarismus das Menschliche verteidigen können. Querdenker brauche jede Gesellschaft, es werde ein brutaler medialer Kampf geführt. Das Umschalten der Wirtschaft von analog auf digital, in dessen Verlauf die Spaltung weiter zunehme und ein technologischer Totalitarismus entstehe, sei ebenso ein Kennzeichen des Großen Reset wie die inzwischen weit fortgeschrittene Einschränkung der Freiheitsrechte. „Vieles führt“, so Max Otte, „so wie wir es jetzt machen, direkt in die Diktatur“ ….

