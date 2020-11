Max Otte: Wenn Trump gewinnt, wird es hässlich

Max Otte ist am Montag nach New York gereist, um bei der Präsidentenwahl seine Stimme abzugeben. Als Deutsch-Amerikaner ist das natürlich kein Problem. In diesem ersten von mehreren Interviews, die wir in dieser Woche mit ihm als unserem temporären "New-York-Korrespondenten" führen wollen, schildert

Max Otte ist am Montag nach New York gereist, um bei der Präsidentenwahl seine Stimme abzugeben. Als Deutsch-Amerikaner ist das natürlich kein Problem. In diesem ersten von mehreren Interviews, die wir in dieser Woche mit ihm als unserem temporären „New-York-Korrespondenten“ führen wollen, schildert uns Max Otte erste Eindrücke: vom Flug, von der Ankunft in Corona-Zeiten, von der Stimmung in New York, der geplanten Stimmabgabe und dem Unterschied zwischen Herausforderer Joe Biden und Amtsinhaber Donald Trump… Am Mittwoch früh folgt das zweite Gespräch mit den ersten Hochrechnungen oder – das wäre allerdings eine große Überraschung – schon einem Ergebnis …