Max Otte: Berlin zieht immer mehr Kompetenzen an sich

Max Otte hat am 6. Oktober in Stollberg eine Rede über „Marktwirtschaft, die Neue Soziale Frage und die Haushaltspolitik“ gehalten. Er kritisierte bei dieser Gelegenheit, dass Berlin immer mehr Kompetenzen an sich zieht und der Föderalismus, der sich in Deutschland gut bewährt hat, ausgehöhlt wird. Die soziale Frage bezeichnete der Fondsmanager, Bestsellerautor und Aktivist als „die Frage No.1 im Land“, trotz des Dauerbrenners Migration …

