Matthias Vogler: Deutschland, auf dem Weg in ein Rot-Grünes Irrenhaus!

Es wird immer absurder was hierzulande abgeht. Sei es die Sanktionen seitens des NICHT-Staates -EU, welcher unser Bundesverfassungsgerichtsurteil gegen weitere Anleihekäufe der EZB kassieren will, und nun mit dem Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland vorgeht (1). Alles, weil es dem EUGH widerspricht, welches sich anmaßt über unserem souveränen und völkerrechtlich legitimen Staat und unserer Rechtsprechung zu stehen und nur die EU und das EUGH Recht final sprechen dürfte, nach deren kruden Ansichten. Das wiederspricht unserer Souveränität, daher wird es höchste Zeit für den Dexit!

Oder sei es mit Forderungen dieser fragwürdigen Bewegung namens „Woke“, welche man vorher wirklich nicht kannte. Nun jedoch soll alles noch mehr, und von klein Heikos Ministerium besonders gefördert, verändert werden.

Wie im Bild-Bericht aufgeführt, sind Übersetzungen von N+gern nur von diesen auch zu leisten. Alles andere wäre ja rassistisch und beleidigend. Wie auch der über 600 Jahre alte Ort „Negernbüttel“, der nach dem Willen der Grünen umbenannt werden soll. Wie auch die seit Jahren in Pseudodiskussionen geforderten Umbenennungen der „Mohrenapotheken“ in Nürnberg, Frankfurt und anderswo. Wie auch Straßennamen, Stadteile, Lebensmittel usw.

Was diese Bewegung fordert, ist nichts anderes als Diskriminierung. Für uns zählt Qualifikation und Leistung! Daher kann auch ein Mann (oder auch eine Frau) eine Position gut bekleiden, wenn er hetero ist, als Mann – also als eines von 2 existierenden Geschlechtern – geboren wurde, Rasterlocken trägt, und eine Übersetzung eines Schwarzen ins deutsche tätigt und im Fasching sich als Ind*aner, Z*geuner, oder auch als „N*ger“ sich verkleidet. (2) Das alles wäre ja nach dieser Woke-Bewegung voll diskriminierend und verletzend. Da fragt man sich nur, was haben die geraucht?

Hier ist nichts Abwertendes daran. Ebenso wenig, wenn unsere Sprache so bleibt wie sie ist und jeder es verstehen kann, ohne zu Gendern! Denn Gendern ist die Sprache für Dumme, meiner Meinung nach. Deutsch ist so exakt und genau, da braucht man diesen linksgrünen Schwachsinn nicht. Wähler, Bewohner, Bürger usw., ist die klare Bezeichnung für alle, ob Mann oder Frau. Komisch, dass alles Positive von diesen Gruppen auch weiblich bezeichnet wird, jedoch alles Negative, wie Straftäter, Umweltzerstörer, Vergewaltiger, usw., rein männlich bleibt. Das ist männerfeindlich und nichts anderes!

Dies alles ist rationales und konservatives Denken. Wer die Verunstaltung und Bevormundung nicht möchte, kann nur noch der einzigen konservativen Kraft seine Stimme geben, nämlich der AfD!

Ihr Matthias Vogler

PS. Grün-Rot weil die schwarzen schon lange nicht mehr schwarz sind.

