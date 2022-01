Massives Vorgehen der Polizei in Gera 17.1.2022: Was seid ihr für Leute?

Auch der Spaziergang in Gera am 17.1.2022 ist nicht reibungslos über die Bühne gegangen. Die Videoaufnahme zeigt, wie mehrere Uniformierte eine polizeiliche Maßnahme an einem am Boden liegenden Mann durchführen, der nicht nur Schläge kassiert, sondern auch das Bewusstsein verliert. Die Bürger in der Dienstkleidung scheinen außer Rand und Band zu sein.

