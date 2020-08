Massives Polizeiaufgebot in Berlin

Am Vorabend einer Anti Cov Großdemo zieht die Polizei bundesweit starke Kräfte in der Hauptstadt zusammen. 9km Absperrgitter wurden installiert, Wasserwerfer, Hubschrauber und Panzerwagen in Stellung gebracht. Aus Brandenburg, Niedersachsen, NRW, Sachsen, Sachsen Anhalt, Thüringen, Bayern und Mecklenburg Vorpommern wurden frische Hundertschaften herangeführt. Außerdem sind zusätzliche Kräfte des Bundes in der Stadt. Die Polizeiführung spricht von einer besonderen Lage, wie es sie noch nie vorher gab.

2.3 3 Bewertungen Artikel Bewertung