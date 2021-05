Massiver Impfschaden – auch heute noch…

Schon im Januar diesen Jahres hat Shawn Vidiella sich und ihren Moderna Impfschaden, öffentlich präsentiert. Heute, etwa 5 Monate später hat sich ihr Zustand alles andere als verbessert…

An manchen Tagen habe ich nur leichtes Zittern und Zittern, aber mehrmals in der Woche habe ich Krämpfe. Ich habe jetzt ausgewachsene Anfälle! Erst vor ein paar Tagen wurde ich in die Notaufnahme eingeliefert, (…) Aber wir wurden immer noch mit null Antworten entlassen! Ich habe die erste Moderna Impfung am 04.01.21 gemacht und kann seit dem 06.01.21 nicht mehr arbeiten. Ich arbeite für American Senior Communities im Good Samaritan Nursing Home Oakland City in! Sie haben sich geweigert, meine Verletzungen anzuerkennen, und meinen Comp-Anspruch abgelehnt! Meine Kollegen wissen, dass ich an diesem Tag von der Firma gemobbt wurde, um den Schuss zu machen!

