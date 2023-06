Massentötung von Kühen – fürs Klima?

Verzicht auf Fleisch bzw. das Drängen zu demselben gehört zur Begleitmusik der Klima-Hysterie. Dass es dabei nicht um Tierschutz geht, ja dass es sogar umgekehrt sein kann, macht nun eine Nachricht von der grünen Insel Irland deutlich. Die ist bekannt für ihren großen Bestand an „Rindviechern“, wie man in Bayern sagen würde: Sie übersteigen in ihrer Anzahl sogar die zweibeinigen Inselbewohner.

Die Regierung in Dublin überlegt nun, das zu ändern, wie die „Frankfurter Allgemeine“ (FAZ) berichtet: „In einem internen Papier des Agrarministeriums heißt es, um die selbstgesetzten Klimaschutzziele zu erreichen, müsste der Viehbestand in den nächsten Jahren um 10 Prozent – was etwa 740.000 Tieren entspricht – reduziert werden. Die Kühe emittieren aus ihrem Darm und beim Wiederkäuen das hoch klimawirksame Gas Methan.“

