Auf den Kanaren beginnen die Massenproteste gegen die illegale Einwanderung. Jeden Tag kommen mittlerweile dort Schiffe mit Migranten an, von denen anschließend viele in Luxushotels einquartiert werden. Zugleich leben zahlreiche Einheimische an oder unter der Armutsgrenze und erhalten keinerlei Unterstützung vom Staat.