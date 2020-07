Massen von Migranten demonstrieren in Berlin: „Familien gehören zusammen“ wird skandiert

Diese Masse von Migranten zog heute durch das Zentrum der Hauptstadt. Hier Aufnahmen aus der Wilhelmstraße. „Familien gehören zusammen“ wird skandiert.

Allein was dort rumläuft, dürfte Millionen an Steuergeldern im Jahr kosten. Den Menschen sollte geholfen werden und man sollte sie schnellstmöglich zu ihren Familien in die Heimat bringen.

Deutschland hat fertig!