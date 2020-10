Maskenpflicht: Lehrerin Carola berichtet vom Schulalltag!

Studie von Dr. Ines Kappsein, Krankenhaushygienikerin: Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine Wirksamkeit: https://www.thieme-connect.com/produc…

Link zur Information zum Projekt „B-FAST“: https://clubderklarenworte.de/wp-cont…

Link zu PCR-Tests, warum viele positiv sein werden: „Corona: Die nachvollziehbare und überprüfbare Widerlegung der Virus-Behauptungen❗️“ https://telegra.ph/Corona-Die-nachvol…

„ … PCR-Fachleute sagen, dass jeder Mensch „positiv“ getestet wird, wenn man nur die Zyklen-Zahl der PCR auf über 40 erhöht. Ebenso werden Menschen durch den Test automatisch als positiv getestet, wenn beim Testen durch den Abstrich,

a.) zu viele Schleimhäute beschädigt werden,

b.) es dadurch zu Einblutungen kommt,

c.) in der Nasenhöhle der sehr sensible Riechkolben, ein Teil des Gehirns, mechanisch verletzt wird oder

d.) einfach nur ein sehr großes Probenvolumen entnommen wird, denn im Körper, selbst in jedem natürlichen Gewässer und in allen Meeren, geschieht ständig ein erstaunlich intensiver Auf- und Abbau von Nukleinsäuren aller Art.

Darunter finden sich immer solche, aus denen der nur scheinbare Erbgutstrang des Virus gedanklich konstruiert wurde. Im PCR-Virus-Test werden nur sehr kurze Nukleinsäuren nachgewiesen, von denen behauptet wird, dass sie Bestandteil eines Virus seinen.“