Maskenpflicht als Gradmesser für zivilen Gehorsam

Die Geschichte lehrt, dass Herrscher einmal liebgewonnene Machtinstrumente nur ungern wieder aus der Hand geben. Eine aktuelle Studie aus China macht diese Erfahrung auch auf die Maskenpflicht übertragbar. Forscher vom MIT (Massachusetts Institute of Technology) in den USA und der National Natural Science Foundation of China konnten zeigen, dass Masken direkte Auswirkungen auf das Verhalten ihrer Träger haben. Unter der Leitung von Jackson Lu erstellte das Team zehn Studiendesigns, um einen möglichen Zusammenhang zwischen einer Maskenpflicht und einem normgerechten Verhalten der Menschen zu untersuchen. Dabei näherten sich die Wissenschaftler dieser Frage zunächst mit zwei gegensätzlichen Hypothesen an. Lu wollte wissen, ob „Masken das von der Norm abweichende Verhalten der Träger durch die Erhöhung der Anonymität enthemmen“ und diese in der Folge „mit größerer Wahrscheinlichkeit an normbrechenden Handlungen beteiligt“ sind. Oder ob Masken „das moralische Bewusstsein der Menschen stärken“.

Die von Lu angestellte Überlegung lautete: „Wenn es ein moralisches Symbol ist, das die moralische Pflicht und Tugend symbolisiert, andere zu schützen und die eigene Bequemlichkeit für das kollektive Wohlergehen zu opfern, kann die Maskierung den Einzelnen vielleicht dazu bringen, die moralisch richtige Vorgehensweise zu wählen.“

