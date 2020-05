Martin Sellner über Widerstand 2020 von Dr. Bodo Schiffmann

Richtige Analyse von Martin Sellner über die neue Partei von Dr. Bodo Schiffmann. Er ist ein Verfechter von Multikulti und befürwortet die Massenmigration nach Deutschland. Wir haben auch schon Vorspanne für seine Videos gesehen, zu denen Patrioten nur den Kopf schütteln können. Er hat zwar über 60.000 Mitglieder auf seiner Seite, aber keine die Mitgliedsbeiträge an seine Partei abführen. Wir loben seine kritischen Videos zu Corona, halten aber von der neuen Partei nichts. Wenn wir eine Partei gründen würden, wäre der Name Widerstand 2000. Wir wollen unser Leben vor dem Jahr 2000 zurück, ohne Euro und Massenmigration. Erstaunlich, dass Dr. Bodo Schiffmann auf YouTube so einen enormen Zulauf hat. Wir konnten trotz unzähligen kritischen Beiträgen zum Coronavirus auf Politikstube, keinen erhöhten Besucherzulauf feststellen!

Im Zusammenhang mit Corona werden unheimlich viele Videos auf YouTube gelöscht. Wir laden diese Videos jetzt bei BitChute hoch. Martin Sellner hat dort leider keine Account.