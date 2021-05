Martin Reichardt: Sie sind zum Abnickverein der Kanzlerin verkommen!

Impfpflicht durch die Hintertür, Eintritt in die Zwei-Klassen-Gesellschaft, Diskriminierung gesunder Menschen – das werden wir von der AfD-Fraktion niemals mitmachen. Der Anteil Corona-Infizierter liegt bei 0,22 Prozent in der Bevölkerung und infiziert bedeutet noch lange nicht krank. Grundrechte sind keine Privilegien, sie stehen jedem zu und sind nicht vom Einzelnen doch Wohlverhalten, Tests oder Impfungen erworben. Sie sind unveräußerlich, so steht es schon im Grundgesetz.

