Martin Hess: 30 Jahre völlig verfehlte Migrationspolitik!

Dass wir die Diskussion über Antisemitismus und das Austragen fremder Konflikte auf deutschem Boden überhaupt diskutieren müssen, ist eine Schande für dieses Landung und belegt das sicherheitspolitische Totalversagen der Altparteien. Wer in Deutschland ausländische Konflikte austrägt, hat in unserem Land nichts verloren! Eine klare Null-Toleranz-Strategie muss her.

