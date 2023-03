Markus Krall: Die Rückkehr der Bankenkrise (JF-TV Interview)

Sie ist wieder da: die Bankenkrise! So scheint es jedenfalls. Denn viele Meldungen, die dieser Tage durch die Medien gehen, erinnern doch stark an das, was 2008 geschehen ist. Was sind die Gründe? Wie schlimm ist es wirklich? Und vor allem: Wie schlimm wird es noch werden? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der Ökonom und Finanzexperte Dr. Markus Krall im großen JF-TV Interview: Die Rückkehr der Bankenkrise!

