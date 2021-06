Markus Gärtner: Wer uns nicht kennt, soll uns nicht regieren

Er wisse nicht so genau, wo der aktuelle Spritpreis liege, wird Olaf Scholz heute zitiert. Begründung: Er tanke ja nicht selbst. Damit reiht sich der Kanzlerkandidat der SPD in jene Riege in der politischen Kaste ein, die den Menschen in diesem Land mitsamt ihrer Realität so weit entrückt ist, dass sie gar nicht mehr weiß, was die Bürger bewegt und was sie wollen. Doch wer uns nicht kennt, soll uns nicht regieren …

