Markus Gärtner: Wer ist der bessere Denunziant?

Die Grünen arbeiten hart daran, Denunziationen in unserem Land zu einer politischen Tugend zu machen. In Baden-Württemberg geht es um das Verpetzen von Steuersündern. In Berlin gibt es bereits einschlägige Melde-Portale. Karlsruhe hat es mit dem Melden von Corona-Sündern versucht – und dann wegen der Proteste das anonyme Meldeformular wieder zurückgezogen. Essen rief im Oktober dazu auf, Corona-Verstöße per Online-Formular zu melden. Der mediale Widerstand gegen diese spalterische Politik hält sich in Grenzen.

