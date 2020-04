Markus Gärtner: War der Lockdown völlig unwirksam?

Professor Dr. Stefan Homburg ist das, was man im Badischen voller Bewunderung ein „Käpsele“ nennt. Der angesehene Finanzwissenschaftler studierte in der ersten Hälfte der 80er-Jahre. Max Otte war Homburgs Student, als dieser bereits eine Assistenten-Tätigkeit übernommen hatte. Homburg schrieb ab dem 5. Semester ein Makro-Lehrbuch, das im ganzen Land beliebt war. Später wurde er Berater von Kanzler Schröder. Und am vergangenen Freitag hat Homburg dem YT-Kanal „Punkt.PRERADOVIC“ ein Interview gegeben, das weit über die Video-Plattform hinaus enorme Wellen schlägt.

Homburg legt anhand der Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) dar, dass die drakonischen Maßnahmen der Regierung gegen das Corona-Virus nichts gebracht haben. Die viel beachteten Reproduktionszahlen, auf die zuletzt die Kanzlerin selbst prominent hingewiesen hat, waren – wie man dem „Bulletin17/2020“ des RKI entnehmen kann – https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/…

bereits zwei Tage VOR der Verkündung des Lockdowns unter 1 gesunken, was auf eine rückläufige Corona-Epidemie hinweist. Seit dem 21. März sind – und bleiben – sie unter 1. Jetzt sind sie sogar bei 0,7.

In diesem Video greifen wir die Kritik von Homburg auf und erinnern an das von Frau Merkel Ende März aufgestellte Kriterium der Verdopplungszeit. Es wurde nach kurzer Zeit wieder relativiert und inzwischen weit übertroffen. Demnach müsste schon längst wieder deutlich gelockert werden. Mit der Reproduktionszahl wurde jedoch eine neue Messlatte eingeführt, die nach dem genannten Video jedoch ebenfalls zu einer deutlichen Lockerung hätte führen müssen. Jetzt wird etwas ganz Neues ins Spiel gebracht: Es wird eine Schreckenszahl herumgereicht, wonach „wir täglich 73.000 Infizierte“ bräuchten, um wenigstens die Hälfte der Bevölkerung in 18 Monaten (Bundestagswahl) zu immunisieren, eine Zahl, die das deutsche Gesundheitssystem nicht verkraften würde.

Im Klartext: es wird wieder eine neue Messlatte definiert, die uns klarmachen soll, dass wir ohne eine Fortführung der drakonischen Einschränkungen unserer bürgerlichen Rechte das Virus nicht besiegen können.

Dabei kommen aus den Krankenhäusern schon wieder Meldungen über „leere Intensiv-Stationen“ und „genügend Kapazitäten“ …