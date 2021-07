Markus Gärtner: Von wegen „die Rechten“ wollen Baerbock nicht!

Die Kernschmelze für die Grüne Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl hält an. Dafür sorgt Annalena Baerbock schon selbst. Der Protest ihrer politischen Freunde über das, was als „Schmutzkampagne“ gegen die Kandidatin bezeichnet wird, ebbt ebenfalls nicht ab. Mit Kritik können die, die sonst immer gerne austeilen, nicht gut umgehen. Ich habe gestern bei Twitter eine Umfrage gestartet. Die Frage lautete: „Muss Annalena Baerbock jetzt als Spitzenkandidatin der Grünen für die BTW abgelöst werden?“ Erstaunlich viele Teilnehmer an der Umfrage antworten mit NEIN. Und das hat einen guten Grund, wie ein Blick auf die Kommentare zeigt ….

