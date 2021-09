Markus Gärtner: Treibjagd auf Ungeimpfte

Der Bieterwettbewerb um den radikalsten Ausschluss nicht geimpfter Menschen erreicht immer neue Höhepunkte. Jetzt ist im Schwäbischen ein Nikolauslauf mit „1G“ geplant. „Ausschließlich doppelt Geimpfte dürfen beim Event mitmachen“, heißt es in der lokalen Presse. Gleichzeitig gibt der Arbeitgeberpräsident in NRW dem Spaltpilz im Land zusätzliche Nahrung, weil er 2G für Firmen ins Spiel bringt. Was ist bloß aus unserem Land geworden? …

