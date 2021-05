Markus Gärtner: Sechs Gebote für das grüne Zeitalter

Ein Zuschauer hat uns auf den Öko-Lehrpfad an der wunderschönen Rheinpromenade in Unkel (zwischen Bad Honnef und Remagen) aufmerksam gemacht. Ein „volkserzieherischer Dauerwahlkampf“, wie unser Zuschauer meint, der rechtzeitig vor der Nominierung von Annalena Baerbock gestartet wurde. Die Einschätzung des Mannes: „Die Corona-Propaganda läuft mangels Masse langsam aus und wird nahtlos ersetzt. Ich bin dorthin gefahren und habe mir den Lehrpfad angeschaut. Dieses Video ist eine Zusammenfassung meiner Eindrücke. Man kann diesen „Naturpark Klimastamm“ wie er offiziell heißt, als die sechs Gebote des grünen Zeitalters verstehen. Dieses Zeitalter ist schon lange im Kommen und könnte mit der Bundestagswahl am 26. September seine vorläufige Krönung erreichen, wenn – wie die Umfragen vorgeben und die Altmedien propagieren – Frau Baerbock Bundeskanzlerin wird ….

