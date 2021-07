Markus Gärtner: Schweigen, um das Narrativ zu schützen

Haben Sie das auch gelesen?: Die Waffengewalt, vor allem die Zahl der Morde, ist in den Städten der USA 2020 eskaliert. Der Bundesstaat New York hat den Katastrophennotfall ausgerufen. Morde mit Waffen fordern mehr Opfer als Covid. Was uns die eifrig berichtenden Publikationen im Mainstream nicht offenbaren (wollen), sind die Gründe für diese Gewaltspirale. Vor allem die Rolle der Black Lives Matter-Bewegung wird nicht thematisiert. Das könnte die mediale Erzählung von der „friedlichen Bewegung“ beschädigen oder gar zerstören …

