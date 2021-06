Das Kopfschütteln über die Aufreger, die wir täglich in den Leitmedien präsentiert bekommen, droht gelegentlich in einem Schleudertrauma zu enden. Auch die jüngste Wanderung durch den deutschen Blätterwald macht schwindlig und lässt mehr denn je an der politischen Kaste und dem Deutungs-Adel zweifeln …

