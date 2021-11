Markus Gärtner – Intensivbetten-Engpass: Der wahre Grund

Jetzt werden die Corona-Zügel wieder mächtig angezogen.Die Medien treiben die Politik vor sich her, sie fordern noch drastischere Maßnahmen. Aber alle schauen vor allem auf die Einweisungen in die Krankenhäuser. Dabei ist der politisch verursachte Personalmangel in den Kliniken der vielleicht entscheidende Treiber für die „Apokalypse“, von der Herr Söder spricht. Eine Umfrage des Deutschen Krankenhaus Instituts liefert entlarvende Zahlen …

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung