Die Gesetzeslage ist eindeutig: Impfzwang am Arbeitsplatz, das geht nicht. Man kann es bei den IHKn, dem DGB und diversen juristischen Ratgeber-Plattformen nachlesen. Trotz ziehen viele Firmen die Zügel deutlich an, in einigen Fällen wird offen gedroht …

Die im Video zitierten Seiten

https://www.reutlingen.ihk.de/aktuell…

https://www.dgb.de/themen/++co++986b4…

5 12 Bewertungen Artikel Bewertung